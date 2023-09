Hilfseinsatz in Bangladesch

Bischweiererin gibt Einblick vom Leben im Slum bei knapp 40 Grad

In der 22-Millionen-Metropole Dhaka gibt es in den Armenvierteln Textilfabriken, in denen die Ärmsten für einen Hungerlohn schuften. Ärztliche Betreuung können sie sich nicht leisten. Marliese Lamm aus Bischweier war dort sechs Wochen im Einsatz.