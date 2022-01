Blitzeis: Mann kollidiert bei Bischweier mit Leitplanke

Plötzlich auftretende Straßenglätte hat am Sonntag vielerorts für Probleme gesorgt. So auch bei Bischweier, wo ein 36-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Ein 36-Jähriger hat am Sonntagnachmittag bei Bischweier die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in eine Leitplanke geprallt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Rastatt.

Vermutlich aufgrund von Straßenglätte kam sein Fahrzeug ins Schlingern, fuhr nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Verletzt wurde dabei niemand, es entstand jedoch ein beträchtlicher Gesamtschaden von knapp 15.000 Euro.

Es ist nicht der einzige Unfall vom Wochenende, bei dem Blitzeis im Spiel war: Zur gleichen Zeit ereignete sich auf der A5 bei Achern eine Unfallserie mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.