Live-Ticker: Bischweierer entscheiden über Mercedes-Logistikzentrum

In Bischweier findet an diesem Sonntag der Bürgerentscheid zur Zukunft des Kronospan-Areals statt. Der US-Konzern Panattoni und Mercedes-Benz wollen ein Logistikzentrum bauen. Die BNN berichten im Live-Ticker über die Entscheidung.

Der 90 Meter hohe Schornstein des Spanplattenwerks bei Bischweier prägte jahrzehntelang das Murgtal-Panorama. Im Sommer 2021 demontierten Mitarbeiter eines Abbruchunternehmens den Kamin. Es war das weithin sichtbare Zeichen für den erfolgreichen Kampf der Gemeinde Bischweier gegen den Großbetrieb vor der eigenen Haustür.

An diesem Sonntag haben es die Bürgerinnen und Bürger selbst in der Hand, wie die kommenden Jahrzehnten auf dem Areal direkt an der B462 aussehen werden.

Das 20 Hektar große Grundstück entwickeln möchte das Unternehmen Panattoni. Die Firma zählt nach eigenen Angaben zu den weltweit größten Unternehmen, die Immobilien entwickeln. Ein Spezialgebiet: die Logistikbranche.

Partner für das Projekt in Bischweier ist der wichtigste Arbeitgeber Mittelbadens: die Mercedes-Benz AG. Gemeinsam wollen die Konzerne auf dem Kronospan-Areal ein sogenanntes „International Consolidation Center“ (ICC) verwirklichen. Das Logistikzentrum soll als zentrale Versorgungsstelle für das globale Mercedes-Produktionsnetzwerk fungieren. Auch für den Standort Rastatt wäre es von großer Bedeutung.

Entscheidung der Bischweierer zum ICC von Mercedes im Live-Ticker

Um das Projekt realisieren zu können, muss die Gemeinde ein entsprechendes Bebauungsplanverfahren aufstellen. Bürgermeister Robert Wein (FW) und der Gemeinderat befürworten das.

Das letzte Wort haben aber die Bürger. Damit die Ampel auf grün springt, müssen mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten ein positives Votum abgeben. Wir begleiten die Entscheidung ab etwa 17.30 Uhr im Live-Ticker.