Bürgermeister Robert Wein will fünfte Amtszeit: „Wenn nicht ich das mache, dann geht das den Bach runter“

Robert Wein hält sich derzeit für unverzichtbar. So offensiv drückt das der Bürgermeister von Bischweier selbst nicht aus. Aber darauf läuft die Begründung hinaus, warum der 62-Jährige bei der Wahl am 25. Oktober für eine fünfte Amtszeit antritt. Wein sieht die Gemeinde in einer ganz entscheidenden Phase auf dem Weg in die kommenden Jahrzehnte. Dabei geht es vor allem um Kronospan. Er ist davon überzeugt: „Wenn nicht ich das mache, dann geht das den Bach runter.“

Wein spürt auch nach mehr als drei Jahrzehnten an der Spitze der Gemeinde noch genügend Energie in sich, um dem Amt gerecht zu werden. Als ehemaliger Handballer ist ihm Sport immer wichtig gewesen. Das normale Fahrrad hat er mittlerweile zwar gegen ein E-Bike getauscht, mit dem ist er dafür das ganze Jahr über unterwegs. Wo es geht, drosselt er die Unterstützung des Motors. „Im Alter von 62 Jahren sind die körperlichen Voraussetzung das A und O“, sagt er.

Erfolg gegen Kronospan nur ein Etappensieg

Seine Nähe zum Sport durchdringt auch viele seiner Sätze. Er beschreibt sich als Teamplayer, spricht von Außenseitersiegen und zieht Vergleiche mit Fußballtrainern wie Jürgen Klopp oder Christian Streich. „Wenn ich wie der Kloppo in Dortmund merken würde, dass ich die Mannschaft nicht mehr erreiche, würde ich aufhören“, sagt er. Aber das Gefühl hat er nicht.