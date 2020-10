Bürgermeisterwahlen während der Pandemie: Mit Corona funktioniert der Urnengang anders

Corona greift in alle Lebensbereiche ein. Auch die Vorbereitungen für die Bürgermeisterwahlen in Steinmauern und Bischweier stehen ganz im Zeichen der Pandemie. Auf bewährte Konzepte von früheren Wahlen können die Kommunen dabei kaum zurückgreifen.

Noch eine Woche, dann wird in Steinmauern und Bischweier gewählt. Die Vorbereitungen für die Kandidatenvorstellungen und den Wahltag laufen bereits auf Hochtouren – denn auf die Standards von vergangenen Wahlen können die Gemeinden in Zeiten von Corona nicht zurückgreifen.

„Der Aufwand ist deutlich, deutlich mehr“, erklärt Katharina Kimmich, Hauptamtsleiterin in Bischweier. „Durch Corona ist das schon Wahnsinn.“ Es sei ein ständiges Abwägen zwischen Demokratieverständnis und Informationsbedürfnis auf der einen und der Gesundheit auf der anderen Seite. „Wir müssen uns immer wieder fragen, wie weit kann man gehen?“ Das bestätigt auch ihr Steinmauerner Pendant Julia Hangs: „Nix ist so, wie man es gewohnt war.“ Für alles werden neue Konzepte gebraucht, so die Hauptamtsleiterin des Flößerdorfs. „Das ist ein höherer Personalaufwand und viel Arbeit.“ In Bischweier haben zwischenzeitlich sogar schon andere Gemeinden angerufen und mit Blick auf die Landtagswahl im Frühjahr nach den Konzepten gefragt, berichtet Kimmich.