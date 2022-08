Fahrer streift in Bischweier geparktes Auto: Polizei sucht nach Besitzer

Nach einer möglichen Kollision zwischen zwei Fahrern am Dienstagmorgen in Bischweier, sucht die Polizei nach dem Autobesitzer.

Ein Fahrer hat in Bischweier am Dienstagmorgen ein geparktes Auto gestreift und ist nun auf der Suche nach dem Besitzer.

Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der Mann gegen 10.45 Uhr in der Bahnhofsstraße mit einem Auto. Nachdem er vor Ort zunächst Schäden an beiden Autos ausgeschlossen hatte, setzte er seine Fahrt fort. Daheim angekommen, erkannte er allerdings, dass er eine Lädierung übersehen hatte und wandte sich deshalb an die Polizei.

Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind nun auf der Suche nach dem Fahrer des geparkten und eventuell beschädigten Autos.