Fußgänger schlägt in Bischweier auf Autofahrer ein

Ein Fußgänger hat in Bischweier ein Auto bespuckt und anschließend den Fahrer geschlagen. Zuvor hatte dieser daran Anstoß genommen, dass sein Gegenüber zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs war.

Ein bislang unbekannter Fußgänger hat am Donnerstagmorgen in Bischweier auf einen Autofahrer eingeschlagen. Die Polizei teilte mit, dass der 58-Jährige mit seiner Lebensgefährtin gegen 6 Uhr auf dem Weg in eine Klinik war, als er den Fußgänger auf der Straße bemerkte

Der Fußgänger, den der Fahrer als 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß, mit schwarzer Jeanshose und -jacke sowie einer dunklen Strickmütze und Handschuhe bekleidet beschrieb, wich trotz Lichthupe nicht aus. Als der Autofahrer schließlich an ihm vorbeifuhr spuckte er an das Auto. Als der 58-Jährige daraufhin anhielt, schlug der Fußgänger auf ihn ein. Erst als die Beifahrerin einschritt, hörte er auf und flüchtete. Nun ermittelt die Polizei gegen den Täter.