Nutzer verärgert

Grundwassertiefstand schon im Juni statt September: Bischweier sperrt Brunnen

In Bischweier haben sich in trockenen Zeiten Hobbylandwirte und Obstbauern am Grundwasserbrunnen im Brüchel bedienen können, doch damit ist nun Schluss. Das sorgt für Ärger.