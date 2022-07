Wein will Bürgerentscheid

Bis zu 500 Arbeitsplätze: Mercedes-Benz soll Kronospan-Areal in Bischweier künftig nutzen

Auf dem Kronospan-Areal an der B462 in Bischweier werden die Karten neu gemischt. Der Grundstückseigentümer und Projektentwickler Panattoni will nun Mercedes-Benz als künftigen Nutzer an Land ziehen.