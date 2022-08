Teurer Leichtsinn

Nach Brand bei Bischweier: Welche Regelungen gelten für Feuerwerkskörper?

Am Freitagabend hat ein Feld an der B462 bei Bischweier gebrannt. Ein 18-Jähriger hat mehrere Feuerwerkskörper in das trockene Feld geworfen. Welche Konsequenzen dem jungen Mann jetzt drohen könnten.