Nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Bischweier: Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmorgen kam es in Bischweier zu einer Kollision zweier Fahrzeuge mit anschließender Fahrerflucht. Gegen 8.45 Uhr befuhr eine 54-jährige Mercedes-Fahrerin die Ringstraße in Fahrtrichtung zur Einmündung der Scheffelstraße. Hierbei fuhr die Frau mit ihrem Fahrzeug an einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Renault vorbei.

Zur gleichen Zeit soll, aus der vorfahrtsberechtigten Scheffelstraße kommend, ein Pkw in die Ringstraße eingebogen sein. Das Überholmanöver der 54-Jährigen missachtend, fuhr dieser mit seinem Pkw auf den Gehweg.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls in Bischweier

Hierdurch verschmälerte sich die Fahrbahnbreite, weshalb die Mercedes-Fahrerin ihr Überholmanöver frühzeitig beenden musste und mit dem parkenden Renault kollidierte.

Der unbekannte Fahrer flüchtete anschließend mit einem Fahrzeug ähnlich eines Kleintransporters in unbekannte Richtung. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000, an dem Renault ein Schaden von schätzungsweise 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Rufnummer 07225 9887-0 zu melden.