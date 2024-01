Polizei erwischt Einbrecher auf frischer Tat in Bischweier

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Eichelbergstraße in Bischweier am Freitagabend befindet sich ein Tatverdächtiger nun in Untersuchungshaft.

Die Polizei teilte mit, dass gegen 23.30 Uhr ein Notruf wegen verdächtigen Aktivitäten in dem Gebäude einging, weshalb mehrere Streifenwagen ausrückten, um das Gebäude zu sichern und mit Polizeihunden zu durchsuchen.

Einer der Einbrecher flüchtete durch einen Sprung vom Balkon

Während dabei einer Person die Flucht durch den Sprung von einem Balkon im ersten Stock gelang, konnte ein 40-Jähriger festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde der Mann durch Beamte des Kriminalkommissariats Rastatt einem Haftrichter vorgeführt.

Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl. Die Ermittlungen zur Identität des flüchtigen Tatverdächtigen dauern bei der Polizei derweil an.