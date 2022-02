Rettungsdienst stoppt Falschfahrerin in Bischweier

Auf der Bundesstraße 463 zwischen Bischweier und Rastatt ist am Donnerstagabend von einer Falschfahrerin Gefahr ausgegangen. Die 43-Jährige fuhr gegen 21.40 Uhr in Bischweier in entgegengesetzter Richtung auf die Bundesstraße auf, wie die Polizei mitteilte. Eine Besatzung des Rettungsdienstes beobachtete die Situation.

Der Besatzung gelang es, die Frau bereits nach kurzer Zeit zu stoppen, ohne dass andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Nach dem Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass die Fahrerin des VW leicht alkoholisiert die Fahrt angetreten hatte. Sie muss nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.