Unterwegs in den Wahllokalen

So laufen die Bürgermeisterwahlen in Steinmauern und Bischweier unter Corona-Bedingungen

Sowohl in Bischweier als auch in Steinmauern finden an diesem Sonntag Bürgermeisterwahlen statt. In beiden Kommunen gibt es zwei Kandidaten. Wegen der Corona-Pandemie gelten strenge Hygienemaßnahmen. Trotzdem haben bis zum Nachmittag schon jeweils rund die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.