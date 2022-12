So sieht die Zukunft des ehemaligen Kronospan-Geländes aus

Was wird aus dem Kronospan-Gelände? Diese Frage beschäftigt die Bischweierer Bürger und die Verwaltung seit dem Aus der Spanplattenproduktion.

Seit dem Sommer gibt es nun einen ernsthaften Investor, den US-amerikanischen Projektentwickler Panattoni, der für Mercedes-Benz einen Standort zur Produktionsversorgung und Vormontage errichten will.

Am Samstag hatten Panattoni und Mercedes Benz zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.

Effizienz wird gesteigert

Zwischen der Bundesstraße 462 und dem Ort Bischweier liegt die insgesamt 250.000 Quadratmeter große Fläche der ehemaligen Spanplattenfabrik. Auf 130.000 Quadratmetern soll Mercedes Benz das Internationale Konsolidierungszentrum (ICC) als zentrale Versorgungsstelle für das globale Netzwerk nutzen.

Das ICC werde zwei Elemente haben, erläuterte der Mercedes-Projektverantwortliche des Automobilkonzerns: zum einen die Logistikaktivitäten wie die Lagerung und die Sequenzierung für die Fertigungsreihenfolge in den Pkw-Montagewerken Rastatt und Kecskemet in Ungarn.

Dank der Bündelung der Verkehre zwischen den Mercedes-Standorten Rastatt und Kuppenheim und dem ICC werde eine „wahnsinnige Effizienz“ erreicht. Es würden jährlich 16.000 Tonnen CO 2 eingespart. Der Pendelverkehr solle baldmöglichst aus E-Lkw umgestellt werden. Zum anderen die Vorproduktion. Dazu gehört beispielsweise das Anbauen von Hinterachskomponenten. Seit Februar laufen die Rückbau- und Abbrucharbeiten.

Rückbau schreitet voran

Die Besucher des Tags der offenen Tür hatten Gelegenheit zum Austausch mit den Projektverantwortlichen der beiden Unternehmen, sowie dem Geschäftsführer des Rückbauunternehmens.

Bei Busrundfahrten über das Gelände konnten die Teilnehmer den Fortschritt des Rückbaus, der so gar nichts mit einem einfachen Abbruch zu tun hat, in Augenschein nehmen. Panattoni-Projektentwickler Oliver Stegner und Thomas Lück, Geschäftsführer der mit dem Rückbau beauftragten Firma Indurec blickten auf die umfangreichen Vorbereitungen für die eigentlichen Rückbauarbeiten zurück.

Schutz für Tiere

Zu Beginn stand die Feststellung des Artenbestandes. So wurden alleine rund zwei Kilometer Amphibienschutzzäune erreichtet; die sollen auch bleiben, wenn das Projekt ICC tatsächliche realisiert wird.

Nach der Vogelkartierung wurden als Ausgleichsmaßnahmen Nistkästen für Vögel und Fledermausbretter unter anderem im Ort und auf dem Gelände des Kuppenheimer Presswerkes installiert.

Der Ablauf der Rückbauarbeiten sei akribisch geplant worden, unterstrich Thomas Lück. Es werde eine hohe Recycling-Quote angestrebt, gleichzeitig solle die Lärm- und Staubbelästigung für die Anwohner so gering wie möglich gehalten werden.

Um möglichst viel Material wiederverwerten zu können, erfolge eine sortenreine Trennung der Baumaterialien.

Material wieder verwenden

Auf den Touren über das Areal sahen die Teilnehmer ganze Berge unterschiedlichsten Materials. Bis die aufgeschichtet werden konnten, mussten Beton, Asphalt und Pflaster zerkleinert werden.

Die dazu benötigte Brecheranlage sei an der am weitesten vom Ort entfernten Ecke des Werksgeländes aufgebaut worden, unterstreicht der Rückbauunternehmer. Die lautesten Arbeiten seien stets tagsüber ausgeführt worden.

Neben dem Einsatz mobiler Schallschutzwände, bediente sich Indurec einer einfachen, aber äußerst effektiven Methode.

Die Fassaden der alten Kronospanhallen entlang der Nassenacker- und der Kuppenheimer Straße ließen die Abbruchprofis als Schallschutzwände stehen.

Fast keine Altlasten

Diese potemkinschen Gebäude beeindruckten die Besucher besonders. Sie erfuhren auch, dass auf unter dem Werksgelände fast keine Altlasten entdeckt worden seien. Nur im Bereich von Fundamenten ehemaliger Pressen seien Hydrauliköl-Rückstände entdeckt worden, die in Zusammenarbeit mit den Behörden entsorgt worden seien.

Dank des Rückbaukonzeptes seien insgesamt 200.000 Tonnen Material bearbeitet worden, was bei einem Abtransport 15.000 Lkw-Ladungen erfordert hätte. Für die restlichen Abbrucharbeiten sind nochmals etwa drei Monate veranschlagt.

Gute Planung

Martin Mack wohnt in der Blumenstraße, also sehr nahe am Kronospangelände. „Die Abbruchplanung ist top“, urteilt er. Das Konzept von Panattoni und Mercedes nennt er schlüssig und ansprechend. Voll des Lobes ist er über den ökologischen Anspruch, der umgesetzt werden soll. Kritisch sieht er allerdings – wie viele andere Besucher auch – die Belastung durch den zu erwartenden Werksverkehr.

Der Oberweierer und Mercedes-Mitarbeiter Toni Böck findet es gut, dass der Industriestandort gestärkt werden soll. Conny Rahmer, ebenfalls nah am Werksgelände wohnende Bischweiererin, findet die Planung grundsätzlich gut und zukunftsorientiert. Sie sei froh, dass sich Mercedes dort ansiedeln wolle. Allerdings hat auch sie Bedenken wegen des Verkehrs. Die Verantwortlichen ziehen ein positives Fazit des Besuchertages, so Ute Kretschmer-Risché von der betreuenden Agentur.

Vor allem die Rundfahrten seien gut angekommen. Besucher, die das Projekt bisher eher kritisch sahen, hätten die Informationen und die Transparenz geschätzt.