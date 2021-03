Arbeitstier aus Bischweier

Therapiehund Legolas hatte im ersten Lockdown Arbeitsverbot

Nicht nur Menschen arbeiten – es gibt auch Tiere mit einem Beruf. Zum Beispiel den Labradorrüden Legolas aus Bischweier. Er ist ausgebildeter Therapie- und Rettungshund. Und musste in der Pandemie deutlich kürzer treten als sonst. Was macht das mit so einem Arbeitstier?