Vom beschaulichen Bischweier mit rund 3.000 Einwohnern in die turbulente Megacity Dhaka, in der 21,7 Millionen Menschen leben: Auf die Ärztin Marliese Lamm wartet am Freitag ein echtes Kontrastprogramm. Sie fliegt für sechs Wochen in die Hauptstadt von Bangladesch, um dort in den Armenvierteln ehrenamtlich zu arbeiten.

„Ich freue mich darauf, Menschen zu helfen, medizinische Hilfskräfte zu schulen und eine andere Kultur kennenzulernen“, erläutert die 53-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion.

Sie habe sich schon seit Langem mit den Gedanken getragen, eine kleine Auszeit für einen Hilfseinsatz zu nehmen, gleichwohl habe es bislang nie in ihre Lebenssituation gepasst.

Hausarztpraxis in Bischweier an Nachfolgerin übergeben

Ein beruflicher Wechsel macht es nun möglich, diesen lang gehegten Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Zum 1. Januar dieses Jahres hat sie ihre Hausarztpraxis in Bischweier nach zwölf Jahren an ihre Nachfolgerin Adrijana Prcic-Belancic übergeben und sie noch bis Ende März bei der Einarbeitung unterstützt. Zum 1. Juli fängt Marliese Lamm als medizinische Gutachterin bei der Deutschen Rentenversicherung an.

Aufgewachsen in Kappelrodeck, studierte sie in Freiburg Medizin und war als Kardiologin, Internistin, Notfall- und Allgemeinmedizinerin an verschiedenen Einrichtungen tätig. Vor ihrem Wechsel nach Bischweier war sie Oberärztin in der Kardiologie am Vincentius-Krankenhaus in Karlsruhe.

Nun wird sie bis zum 26. Juni einen völlig anderen Einsatzbereich haben: Der nördliche Bereich von Dhaka, in dem Massen von Textilarbeitern in ärmlichsten Verhältnissen in Slums hausen. Die Hilfsorganisation German Doctors betreibt dort in Zusammenarbeit mit Caritas International drei Ambulanzen. „Es gibt sehr viele Lungenerkrankungen, weil die Menschen in ihren Behausungen Feuerstellen haben, aber keinen Rauchabzug“, erläutert die Medizinerin.

Diabetes-Patienten werden nicht behandelt

Relativ häufig kommen die Wohlstandskrankheiten Bluthochdruck und Diabetes vor, die in Bangladesch allerdings genetisch bedingt seien. Während die Bluthochdruck-Patienten Tabletten erhalten, gibt es für die Diabetiker hingegen keinerlei Hilfe.

„Abgesehen davon, dass sich in den Slums niemand einen Kühlschrank leisten kann, um das Insulin kühl zu lagern und es teilweise ohnehin keinen Strom gibt, wäre es auch sehr schwierig, die Betroffenen bezüglich der Überwachung des Blutzuckerspiegels und des Spritzens mit Insulin zu schulen“, verdeutlicht Marliese Lamm.

Hilfskräfte klären über Krankheiten auf

Selbst die Bluthochdruck-Patienten müssten dafür sensibilisiert werden, ihre Tabletten täglich zu nehmen, obwohl sie krankheitsbedingt keine Schmerzen haben. An diesem Punkt kommen die medizinischen Hilfskräfte in den Ambulanzen ins Spiel.

Sie erläutern den Patienten die Hintergründe der Erkrankungen und entlasten somit die Ärzte. Damit diese auf dem neuesten Stand sind, müssen sie entsprechend geschult werden, was auch zu Lamms Aufgabenbereich zählt.

Da sich das Leben in den Baracken auf engstem Raum abspielt, leidet darunter auch die Körperhygiene: „Die Frauen in dem muslimisch geprägten Land waschen sich in ihren Kleidern, was bei vielen zu Hautkrankheiten führt“, erläutert die Ärztin.

Sie ist gespannt auf ihren Auslandseinsatz: Abgesehen davon, dass Temperaturen um die 40 Grad Celsius herrschen und es keine Klimaanlage gibt, stehen ihr nur einfachste Mittel zur Verfügung, ein Ultraschallgerät zum Beispiel gibt es nicht.

Seminare bereiten auf Auslandseinsatz vor

Auf ihren Einsatz wurde Marliese Lamm in mehreren Seminaren und Schulungen vorbereitet. Dabei ging es nicht nur um medizinische Themen, sondern auch um mögliche Terroranschläge oder das richtige Verhalten im Fall einer Entführung. Außerdem gibt es in Bangladesch gelegentlich Zyklone, die meist massive Überschwemmungen verursachen.

Doch davon lässt sich Marliese Lamm nicht abschrecken, sie ist eine Medizinerin mit Leib und Seele: „Ich habe einen der schönsten Berufe, die es gibt, und ich möchte nun mit meiner Erfahrung und meinem Wissen den Menschen helfen, die sich sonst keine medizinische Versorgung leisten können“, bringt sie ihre Motivation auf den Punkt.