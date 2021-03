Blick in die Rastatter Wahllokale: Andrang gibt es kaum, in Hügelsheim ist das Interesse groß

Das Wahljahr macht seinen Auftakt in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Im Landkreis Rastatt wird gleich noch nach 24 Jahren ein neuer Bürgermeister in Hügelsheim gewählt. Stehen die Wähler sich die Beine in den Bauch und bringen die Hygienekonzepte in den Wahllokalen an ihre Grenzen?

Sie sind ein Farbtupfer an diesem grauen Wahlsonntag – die bunten Hütchen, die die Wähler vor der Schwarzwaldhalle in Hügelsheim an den richtigen Abstand erinnern. Und sie werden gebraucht.

Bereits am frühen Mittag reichen die Hütchen nicht mehr aus, so groß ist der Andrang vor dem Wahllokal im Herzen des Spargeldorfs.

Hier geht es am Sonntag nicht nur um den Landtag, sondern auch darum, den neuen Bürgermeister zu wählen.

Hygienekonzept sorgt in Hügelsheim für Wartezeiten

Doch der Schein trügt: Gerade mal 15 Prozent haben bis Mittags ihr Kreuzchen gemacht, erzählt Heike Dreher, die am Vormittag als stellvertretender Wahlvorstand vor Ort war.

„Der Ablauf braucht mehr Zeit.“ Lediglich zwei Wähler gleichzeitig dürfen sich gemeinsam mit den Wahlhelfern und dem Sicherheitsmann am Eingang im Foyer der Halle aufhalten, wo auch die Wahlkabinen aufgebaut sind. Die Schlange vor der Halle ist vor allem den längeren Wartezeiten geschuldet.

Es ist so ruhig. Sonst schwätzt man mehr mit den Menschen vor Ort. Monika Leppert, Wählerin aus Hügelsheim

Die nehmen die Hügelsheimer aber gerne auf sich. „Wir haben es mit dem Antrag für die Briefwahl einfach nicht rechtzeitig auf die Reihe gekriegt“, sagt Thomas Steinbach lachend. Deshalb nicht wählen zu gehen, wäre für ihn und seine Frau allerdings keine Option gewesen: „Das gehört einfach dazu, nicht nur wegen der Bürgermeisterwahl.“

Wahlstatistik Vier Wahlbezirke aus dem Wahlkreis Rastatt in Rastatt, Kuppenheim, Gaggenau und Weisenbach wurden bei der Landtagswahl nach einem Zufallsverfahren für die repräsentative Wahlstatistik des Statistischen Landesamtes ausgewählt. Insgesamt sind es 210 Wahlbezirke im Land, aus denen das Landesamt Daten gewinnt. Dazu wurden Angaben über Geschlecht und Alter der Wählerinnen und Wähler auf den extra gekennzeichneten Stimmzetteln aufgedruckt. Für die Auszählung am Wahlabend spielen die Angaben keine Rolle. Per Kurier gelangen die entsprechenden Stimmzettel zum Landesamt, wo dann die Auswertung vorgenommen wird. Die Erkenntnisse über die Wahlbeteiligung und das Wahlverhalten von Männern und Frauen in verschiedenen Altersgruppen werden indessen nicht für die einzelnen Wahlbezirke ermittelt. Sie fließen nur in das Landesergebnis ein. Wie Dirk Eisenreich, der für Wahlen zuständige Referatsleiter im Landesamt betont, stehen die Stichproben auf einer deutlich breiteren Basis als bei Befragungen vor Ort. Die Ergebnisse sollen vor allem Universitäten und der Wahlforschung dienen. stem

Als die beiden einige Zeit später die Halle wieder verlassen, sind sie von der Organisation beeindruckt: „Da wird streng auf die Abstände geachtet. Das ist wirklich sehr gut organisiert“, sagt Anna Steinbach anerkennend.

Das findet auch Monika Leppert, die kurz darauf mit ihrem Mann Helmut aus der Schwarzwaldhalle kommt. Allerdings sei es schon anders als sonst: „Es ist so ruhig. Sonst schwätzt man mehr mit den Menschen vor Ort.“ Extra Briefwahl zu beantragen, wo sie doch gerade um die Ecke wohnten, kam für das Ehepaar nicht in Frage.

„Wir müssen ja auch arbeiten gehen in Corona-Zeiten“, sagt Helmut Leppert und stapft an der Warteschlange vorbei, die sich inzwischen noch ein Stückchen weiter über den Parkplatz vor der Halle zieht.

Warteschlangen vor Wahllokalen sind in Rastatt Fehlanzeige

Gähnende leere herrscht dagegen in Rastatt. Wer in der Turnhalle der August-Renner-Realschule wählen gehen darf, kann ohne Wartezeit eintreten. Die runden Aufkleber, die an den richtigen Abstand erinnern soll, werden hier nicht wirklich gebraucht.

Der Herr im Vorraum überprüft lediglich, ob die Hände desinfiziert sind und die Maske richtig im Gesicht sitzt. Um 12.30 Uhr haben gerade einmal knapp 100 von möglichen 773 Wählern ihre Stimme abgegeben.

Im Innern der Turnhalle weist aufgeklebtes Malervlies den Wählern den Weg zu den Wahlstationen, doch es wäre den Wahlhelfern gerade sogar problemlos möglich, jeden Wähler einzeln durch die Halle zu führen.

Wahlleiterin Simone Maur erstaunt diese Zurückhaltung: „Ich habe gedacht, dass die Stimmung angespannt ist und viele kommen.“

Ihre Stellvertreterin Eva-Maria Helmer dagegen hat genau das erwartet: „Die Menschen sind enttäuscht und haben keine Lust, zu wählen.“

Beide hoffen, dass sich bis zum Schließen des Wahllokals noch einiges tut: „Uns wäre es lieber, wir zählen 700 Stimmen aus als nur 100. Wir sind vorbereitet und hochmotiviert.“

Ich habe gedacht, dass die Stimmung angespannt ist und viele kommen. Simone Maur, Wahlleiterin in der Turnhalle der ARRS

Das gilt auch für das Wahlteam im Tulla-Gymnasium. Hier wird ganz klassisch in den Klassenräumen gewählt, in die zusätzlich zu den drei Wahlhelfern nur noch fünf Wähler dürfen. Doch dass jemand vor der Tür warten muss, passiert nur selten.

Gegen 13 Uhr haben rund 250 von möglichen 1.099 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Eine davon ist Isabel Schneidewind. Sie muss sich nach dem Wahlgang erst einmal orientieren: Ein Einbahnsystem sorgt dafür, dass Eingang und Ausgang getrennt sind. Nach kurzem Zögern schlägt sie den Weg zu ihrem Auto ein.

„Das funktioniert doch ganz gut“, sagt sie zufrieden. Für ihre pflegebedürftige Mutter hat Schneidewind zwar Briefwahl beantragt, für sich selbst dagegen nicht. „Ich wollte einfach mal rauskommen.“

Kuchen gibt es diesmal nur im Café zu kaufen

Doch was ist eigentlich mit jenen, die an die Urne wollten, aber am Wochenende erfahren haben, dass sie mit Corona infiziert sind?

„Bis 15 Uhr konnte Briefwahl beantragt werden“, sagt Thilo Lott, der Wahlleiter im Tulla ist. Und erklärt gleich noch eine wichtige Änderung zu sonstigen Wahlen: Bei jedem Urnenwähler wird die Uhrzeit des Wahlgangs erfasst. „Damit im Notfall eine reibungslose Kontaktverfolgung möglich ist.“

Und die längste Warteschlange an diesem Wahlsonntag in Rastatt? Die ist am frühen Nachmittag vor dem Café Späth zu finden. Denn Kuchen gibt’s in der Pandemie im Wahllokal nicht.