BNN vergrößern ihr Angebot: Ganz Mittelbaden gebündelt in einer Ausgabe

Die Badischen Neuesten Nachrichten erscheinen in Mittelbaden ab 1. April in einer neuen Ausgabe. Diese bündelt alle Nachrichten der Lokalredaktionen Rastatt, Gaggenau und Baden-Baden. Darüber hinaus erwartet die Leser ein weiterer Pluspunkt.

Nein, es handelt sich nicht um einen Aprilscherz: Die Leser in Mittelbaden können sich ab diesem Donnerstag über eine neue Ausgabe freuen. Die Badischen Neuesten Nachrichten bieten ihnen jetzt ein deutlich größeres Angebot.

Bislang sind die BNN in Mittelbaden in zwei Ausgaben erschienen: Rastatt/Murgtal und Baden-Baden. Künftig gibt es nur noch eine Ausgabe Mittelbaden. Und die hat es in sich. Sie vereint nicht nur das bisherige Nachrichtenangebot, sondern erweitert es.

In der Vergangenheit fanden die Leser im Lokalteil Rastatt/Murgtal nur einen Auszug der Berichterstattung aus Baden-Baden – und umgekehrt. Künftig gibt es das volle Programm. In der neuen Ausgabe erscheinen gebündelt alle Seiten und alle Nachrichten, die unsere Autoren der Redaktionen in Rastatt, Gaggenau und in Baden-Baden in Zusammenarbeit mit den Editoren in der BNN-Zentrale in Karlsruhe-Neureut produzieren. Die Zeitung wird also deutlich dicker – der Preis bleibt gleich.

Das Zusatzangebot ist klar gegliedert, so dass niemand die Übersicht verliert. Die BNN enthält in Mittelbaden künftig einfach ein sogenanntes Zeitungsbuch mehr. Im ersten Buch finden sich die Nachrichten aus der Region Rastatt und dem Murgtal, das zweite Buch ist Baden-Baden gewidmet. Wenn der Leser in der Kurstadt also direkt wissen möchten, was sich bei ihm vor der Haustür zugetragen hat, kann er sich den entsprechenden Teil mit einem Griff herausangeln.

Täglich eine Seite mit Nachrichten aus Bühl

Ergänzt wird das Angebot durch eine tägliche Seite mit Nachrichten aus dem südlichen Landkreis. Die Autoren der Lokalredaktion Bühl kümmern sich um Geschichten aus der Zwetschgenstadt sowie den Umlandgemeinden Bühlertal, Ottersweier, Lichtenau und Rheinmünster. Die wichtigsten Nachrichten, interessantesten und bewegendsten Geschichten aus ihrer Feder sind künftig fester Bestandteil der neuen BNN-Ausgabe Mittelbaden.

Der Verlag trägt damit der Entwicklung Rechnung, dass die lokalen Grenzen immer stärker verschwimmen. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie eng der Landkreis Rastatt und der Stadtkreis Baden-Baden miteinander verwoben sind. Entscheidungen und Entwicklungen an einem Ort können große Auswirkungen auf die gesamte Region haben.

Mehr Heimat, mehr Kultur, mehr Weitblick

Die Menschen in Mittelbaden sind mobil. Sie leben und arbeiten an verschiedenen Orten und suchen sich auch für ihre Freizeitgestaltung Veranstaltungen und Ausflugsziele in der ganzen Region heraus. Dieser Lebenswirklichkeit der Menschen will das neue Angebot gerecht werden. So bietet die neue Ausgabe beispielsweise deutlich mehr Platz für die Kulturberichterstattung. Ob Festspielhaus, Kellertheater oder klag-Bühne: Die Leser der Mittelbaden-Ausgabe verpassen keine Aufführung mehr.

Die Neustrukturierung ist ein weiterer Schritt der Qualitätsoffensive, die der Verlag seit mehr als einem Jahr intensiv vorantreibt. Seitdem liegt die Produktion der Zeitungsseiten in den Händen der Editoren in Neureut. Die Autoren sitzen nach wie vor am Ort des Geschehens, mitten in den Innenstädten von Rastatt, Gaggenau, Baden-Baden, Bühl und Achern. Die insgesamt 16 Kollegen haben durch das Modell die Freiheit gewonnen, sich noch tiefer in die Recherche zu stürzen, mehr Geschichten auszugraben und spannende Texte zu schreiben.

Feedback erwünscht!

Die gestiegene Qualität und Quantität an Autoren-Texten schlägt sich auf der Verlags-Homepage bnn.de deutlich nieder. Künftig sollen aber auch die Print-Leser in Mittelbaden davon noch stärker profitieren. Sie finden ab sofort jeden Morgen eine prall gefüllte Zeitung mit noch mehr Heimat, noch mehr Kultur und noch mehr Weitblick in ihrem Briefkasten. Wir freuen uns auf Ihr Feedback: redaktion.rastatt@bnn.de.