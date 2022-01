Lage bislang „ruhig“

Botschaften vor dem Rathaus: Wie reagieren Bürgermeister um Rastatt auf Corona-Proteste?

In den Gemeinden um Rastatt kommt es immer wieder zu Corona-Protesten, in Form von Friedhofskerzen vor Rathäusern oder auch kuriosen Aktionen. Wie schätzen Bürgermeister in der Region die Lage ein?