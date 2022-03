Beim Brand in einem Rastatter Mehrfamilienhaus „An der Ludwigsfeste“ sind mehrere 10.000 Euro Schaden entstanden. Die Polizei fand bislang keine Hinweise für eine Brandstiftung. Das Feuer habe die betroffene Erdgeschosswohnung stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Flammen schlagen schon aus den Fenstern im Erdgeschoss, als die Feuerwehr eintrifft. Am Tag danach zeugen pechschwarzen Rußspuren an der Hauswand des Mehrfamilienhauses „An der Ludwigsfeste“ von dem schweren Brand am Mittwochabend.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Brandausbruch in einer Erdgeschosswohnung, teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Offenburg mit.

Anhaltspunkte für eine Brandstiftung haben sich bislang nicht ergeben. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere 10.000 Euro. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Hohe Temperaturen in Erdgeschosswohnung

„Die Wohnung ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden, aber ich war selbst nicht drin gewesen“, erzählt René Hundert, Kommandant der Feuerwehr Rastatt.

Dort seien durch den Brand so hohe Temperaturen entstanden, dass der Putz von den Wänden gefallen sei.

Fünf Personen sind ins Krankenhaus gebracht worden

„Parallel zur Brandbekämpfung wurden fünf Personen mit tragbaren Leitern aus ihren Wohnungen gerettet“, sagt Steffen Körber, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Rastatt zuständig ist.

Durch Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst seien 13 Personen gerettet und fünf davon ins Krankenhaus gebracht worden. Überwiegend handelt es sich nach Polizeiangaben um Prellungen durch Stürze und Verletzungen durch das Einatmen von Rauchgasen. „Außerdem wurden drei Katzen, acht Meerschweinchen und ein Hund gerettet.“

Es waren nach den Angaben des Feuerwehrkommandanten ungefähr 100 Einsatzkräfte der Polizei, des Technischem Hilfswerks, des Deutschen Roten Kreuzes und der Feuerwehr vor Ort. Bürgermeister Raphael Knoth war ebenfalls dabei und organisierte Ausweichunterkünfte für die betroffenen Menschen.

Wir schätzen, dass in dem Mehrfamilienhaus aktuell 60 Personen gemeldet sind. René Hundert, Feuerwehrkommandant Rastatt

Wie viele Personen insgesamt in dem Gebäude leben, kann die Stadt Rastatt auf Nachfrage der Rastatter BNN-Redaktion nicht beantworten.

„Wir schätzen, dass in dem Mehrfamilienhaus aktuell 60 Personen gemeldet sind“, sagt Hundert. „17 Bewohner sind nach unserem Kenntnisstand von dem Brand betroffen“, so Heike Vetter, stellvertretende Pressesprecherin der Stadt Rastatt. Die Feuerwehr spricht von 23 Betroffenen.

Noch am Mittwochabend sind nach Angaben der Stadt 13 Personen beispielsweise bei Verwandten oder Bekannten untergekommen. „Um die vier Verbliebenen hat sich die Stadt gekümmert und sie vorübergehend in städtischen Unterkünften untergebracht.“

Gebäude in wenigen Tagen wieder nutzbar

Feuerwehrkommandant Hundert geht davon aus, dass das Gebäude bis auf die Brandwohnung in wenigen Tagen wieder nutzbar sein wird.

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr begrenzte das Feuer auf die betroffene Wohnung. „Die Erdgeschosswohnung ist aber so beschädigt, dass sie erst mal nicht nutzbar ist.“ Das Treppenhaus sei durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen worden. „Das lässt sich aber in ein paar Tagen lösen“, so Hundert.

Bei dem Wohnungsbrand waren die Feuerwehr-Abteilungen der Kernstadt, Rauental, Plittersdorf und Wintersdorf im Einsatz. Steffen Körber betont, dass Brandrauch gefährlich ist. „Im Brandfall sollten die Betroffenen nicht am offenen Fenster stehenbleiben.“

Der Feuerwehrmann empfiehlt, die Fenster zu schließen und gegebenenfalls auf der rückwärtigen Gebäudeseite auf sich aufmerksam zumachen.