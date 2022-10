Brandursache unbekannt: Baucontainer, Auto und Reifen brennen in Rastatt

Ein Brand in Rastatt hat einen Sachschaden von 25.000 Euro verursacht. Ein Baucontainer, ein Auto und ein Stafel Reifen waren am Mittwoch abgebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Gegen 2 Uhr fingen die Objekte Feuer. Die Feuerwehr konnten das Feuer löschen. Auch die Polizei war vor Ort. Sie ermittelt nun zur Brandursache. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 25.000 Euro.