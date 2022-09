Erneuerbare Energie

Bremst Habeck Forschungsprojekt auf dem Stürmlinger See in Durmersheim aus?

Der Rastatter Landrat Christian Dusch hat in einem Schreiben an den Bundesministerwirtschaftsminister die Restriktionen beim Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf Baggerseen kritisiert. Davon betroffen sind auch Pläne auf dem Stürmlinger See in Durmersheim.