Am Montagabend überquerte ein Mann am Rastatter Bahnhof die Gleise unbefugt. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Beamte der Bundespolizei haben am Montag, 8. April, eine unbefugte Gleisüberschreitung am Bahnhof in Rastatt festgestellt.

Ein 49-Jähriger überquerte dort unbefugt mehrere Gleise, teilte die Bundespolizeiinspektion Offenburg mit.

Der Mann muss ein Bußgeld zahlen

Nach Angaben der Polizei wurde der Mann auf sein Fehlverhalten hingewiesen und eine Gefährderansprache wurde durchgeführt, zudem wurde gegen ihn ein Bußgeldverfahren eingeleitet.