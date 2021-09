Gabriele Katzmarek ist am 8. Juli im nordrhein-westfälischen Marl geboren. Von 1976 bis 1985 arbeitete sie nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung als Chemielaborantin. Als 16-Jährige engagiert sie sich bereits in der Betriebsjugendvertretung und der Gewerkschaft. In die SPD tritt Katzmarek 1989 ein. Ab 1990 war sie hauptamtliche Gewerkschaftssekretärin und ab 2001 Bezirksleiterin im Bezirk Karlsruhe der IG Bergbau, Chemie, Energie. In den Mannheimer Stadtrat wurde Katzmarek 2009 gewählt, ehe sie 2013 dann als Abgeordnete für den Wahlkreis 273 Rastatt in den Deutschen Bundestag einzog. Seit 2019 ist sie parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion. Außerdem ist Katzmarek Mitglied im Ältestenrat des Deutschen Bundestages und ordentliches Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Stellvertretendes Mitglied ist die Sozialdemokratin im Ausschuss für Gesundheit und Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. dms