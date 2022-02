Café an der Pagodenburg in Rastatt wird Kreisimpfzentrum

Der Landkreis Rastatt wird in Kürze ein zentrales Kreisimpfzentrum im ehemaligen Café an der Pagodenburg eröffnen. Die Impfambulanzen in Bühl und Gaggenau bleiben erhalten.

Die aktuelle Landesimpfkonzeption und die sinkende Nachfrage nach Impfangeboten erfordere eine Anpassung des Impfkonzepts auch im Landkreis Rastatt, teilte die Behörde am Dienstag mit.

In Kürze werde der Landkreis deshalb für seine Bürger ein zentrales Kreisimpfzentrum in Rastatt eröffnen. Es wird in den gerade ungenutzten Räumen des ehemaligen Cafés an der Pagodenburg, das sich im Besitz der Stadt Rastatt befindet, eingerichtet.

Die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten war in den vergangenen Wochen in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Rastatt erfolgt.

Impfambulanz im Rossi-Haus schließt

Wenn das neue Kreisimpfzentrum seinen Betrieb aufnimmt, wird die Impfambulanz im Rastatter Rossi-Haus geschlossen. Deren Öffnungszeiten werden fürs Kreisimpfzentrum vorerst übernommen und sind auf der Internetseite des Landkreises Rastatt abrufbar.

Weiterhin in Betrieb bleiben die beiden Impfambulanzen in Bühl und Gaggenau. Ab Donnerstag, 17. Februar, werden sie in Kooperation mit den Mobilen Impfteams (MIT) des Städtischen Klinikums Karlsruhe betrieben. Der Landkreis Rastatt bleibt dabei weiterhin für den organisatorischen Rahmen verantwortlich.

Die nächste Impfaktion für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren findet am 19. Februar in der Impfambulanz im Rossi-Haus statt und wird dann in einem regelmäßigen dreiwöchigen Turnus fortgeführt. Die Kinderimpfungen werden nur mit Termin und im Beisein einer sorgeberechtigten Person durchgeführt.

Termine sind über das Termintool des Landkreises Rastatt unter www.landkreis-rastatt.de/impfen buchbar.