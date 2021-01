Kraft- und Gymnastiktraining mit dem eigenen Körpergewicht an einem Gerüst unter freiem Himmel wird immer beliebter. Drei Jahre lang kämpfte die Rastatter Jugend für eine Calisthenics-Anlage. Was macht den Trendsport so attraktiv?

Ihre Muskeln können die Rastatter jetzt auch unter freiem Himmel stählen – mit Blick auf die Murg und in den Schwarzwald. „Bei dem schönen Blick macht das Training mega Spaß“, sagt Saudin Svraka, der über Freunde von der neuen Calisthenics-Anlage erfahren hat.

Schon während die Gerüste im November aufgebaut wurden, sei er immer wieder an der Baustelle zwischen dem Parkplatz am Festplatz und der Murg vorbeigelaufen und habe sich „tierisch darauf gefreut“.

Der 32-Jährige trainiert fast jeden Tag an der neuen Fitness-Anlage. Die Übungen mit dem eigenen Körpergewicht verbessern Kraft, Ausdauer und Koordination. „Eine super Ergänzung zum Boxen und Laufen“, findet der zweimalige Deutsche Meister im Kick-Thai-Boxen. Auf seiner Joggingstrecke entlang der Murg legt er nun immer einen zehn- bis zwanzigminütigen Halt beim Fitnessgerüst ein.

Klimmzüge, Liegestütze, Kniebeugen, Sit-ups und der Barrenstütz sind die beliebtesten Übungen. An der Anlage kann jeder trainieren, unabhängig von Fitnesslevel und Alter. „Am besten fängt man klein an und steigert sich dann. Bei jeder Übung gibt es auch eine einfache Version“, sagt Svraka. „Es ist ganz wichtig, die Übung langsam und präzise auszuführen.“

Trendsport Calisthenics Die Bewegung mit Elementen aus dem Turnen, Breakdance und Free-Running entstand Anfang der 2000er Jahre innerhalb der Ghetto- und Street-Workout-Szene in New York. An Gerüsten, Stangen und Bänken wird ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. Zusätzliche Gewichte oder Geräte sind tabu. 2011 wurde die erste Weltmeisterschaft ausgetragen.

Während in Karlsruhe die Calisthenics-Anlagen aus dem Boden schießen, musste die Rastatter Jugend drei Jahre dafür kämpfen. Der Wunsch nach einer eigenen Anlage entstand 2017 in der Jugenddelegation von Rastatt. Nachdem der Standort gefunden und klar war, wie die Anlage aussehen soll, ging die Bestellung raus. Knapp ein Jahr später ist sie da und das Training kann losgehen.

Bei dem schönen Blick macht das Training mega Spaß. Saudin Svraka, Kampfsportler aus Rastatt

„Dass es mit dem Projekt nun geklappt hat, ist ein großer Erfolg für die Jugendlichen. Es hat zwar länger gedauert, aber sie sehen jetzt, dass sie gemeinsam mit Politikern und Verwaltung ihre Stadt gestalten können“, sagt Florian Seeland. Er ist Jugendbeteiligungsreferent der Stadt Rastatt und hat das Projekt begleitet. „Sport ist Teil der Jugendkultur. Die Calisthenics-Anlage soll zum Treffpunkt werden, an dem man auch neue Leute kennenlernen kann“, so Seeland.

„Gerade für diejenigen, die nicht das Geld für ein Fitnessstudio haben, ist so eine Anlage wichtig. Jede Stadt sollte das haben“, findet Svraka. Er ist in Rastatt aufgewachsen, hat dort geheiratet, dort ist sein Sohn geboren. Er kennt die Probleme der Jugend in den Brennpunkten seiner Stadt. „Gerade für sie ist die Calisthenics-Anlage ist super Angebot.“

Sport ist Teil der Jugendkultur. Die Calisthenics-Anlage soll zum Treffpunkt werden, an dem man auch neue Leute kennenlernen kann. Florian Seeland, Jugendbeteiligungsreferent

Seit der Eröffnung sind morgens und abends fast immer ein bis zwei Jugendliche oder junge Männer am Gerüst. Oft trainiert jeder für sich. „Zu zweit macht es aber am meisten Spaß, vor allem bei den Klimmzügen“, sagt Svraka. Ein Beispiel für den Klimmzug-light: Einer hängt an der Klimmzugstange und legt seine Beine auf die Schultern des anderen. Der wiederum macht parallel zu den Klimmzügen Kniebeugen – mit oder ohne Ausfallschritt.

Externer Inhalt von Youtube

In der Calisthenics-Szene gibt es zwar auch Frauen. Sie sind aber deutlich in der Minderheit. Das mag unter anderem an den zahlreichen Social-Media-Posern liegen, denen es nicht allein um den Sport geht, sondern um das Zur-Schau-Stellen ihres Astralkörpers. Nicht beeindrucken lassen, einfach trauen und vorbeikommen, rät Kampfsportler Svraka. „Die Leute hier sind echt locker. Wir haben viel Spaß, helfen uns gegenseitig, tauschen uns aus und lernen voneinander.“

Gerade für diejenigen, die nicht das Geld für ein Fitnessstudio haben, ist so eine Anlage wichtig. Jede Stadt sollte das haben. Saudin Svraka, Kampfsportler aus Rastatt

Was bei der Rastatter Anlage noch fehlt, sind Übungsanleitungen zu den einzelnen Stangen und Bänken. „Da überlegen wir gerade noch, ob wir Schilder anbringen oder ob wir Online-Videos anbieten, in denen Übungen gezeigt und erklärt werden“, berichtet Seeland. Für den Sommer sind Einführungs-Kurse mit erfahrenen Trainern geplant.

Svraka würde gerne selbst ein Anti-Aggressions-Training anbieten und einen Boxsack aufhängen. Auch die Fläche mit den Bodenmatten könnte noch erweitert werden, findet er. Dann gäbe es mehr Platz für Übungen auf dem Boden. „Sollte das Gerüst gut genutzt werden und sollte es das städtische Budget zulassen, könnte die Anlage in den kommenden Jahren auch erweitert werden“, sagt Seeland.

Aktiv Werbung für die neue Anlage hat die Stadt nicht gemacht – aus Rücksicht auf die Fitnessstudios. Die müssen wegen Corona geschlossen bleiben und befürchten, dass sie durch das Calisthenics-Gerüst Kunden verlieren. Sorgen müssen sich die Fitnessstudios aber keine machen, ist sich Svraka sicher: „Studio oder Street-Workout: Das sind Typen mit unterschiedlichen Sportphilosophien.“