Ein freundliches „Guten Morgen“, ein schneller Griff in den Kofferraum, ein Nicken zum Abschied und schon kommt der Nächste an die Reihe. Der Betrieb auf der Rastatter Sammelstelle für Elektroschrott läuft am Samstagvormittag so glatt, dass die Probleme im vergangenen Frühjahr kaum vorstellbar sind.

„Das war schon chaotisch“, erinnert sich ein Mitarbeiter. Die Kunden rannten der Rastatter Sammelstelle für Elektroschrott die Bude ein, als diese im April wieder geöffnet wurde. Doch während die Kunden den Lockdown genutzt hatten, um daheim auszumisten, hatte die Stadtverwaltung ein Pandemie-Konzept aufgestellt: Nur drei Fahrzeuge durften gleichzeitig auf das Gelände fahren.

In der Folge reihten sich wartende Autos mehrere hundert Meter weit bis zur Kreuzung der Oberwald- und der Wilhelm-Busch-Straße. Der Sicherheitsdienst, den die Stadt in weiser Voraussicht engagiert hatte, war gut damit beschäftigt, erhitzte Gemüter zu beruhigen.