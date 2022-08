Tiere sind in Rastatt dabei: Chef des Circus Paul Busch bezeichnet Zirkus ohne Tiere als Varieté

Henry Frank ist ein redegewandter Mensch. Der Chef des Circus Paul Busch, der ab Samstag für eine Woche auf dem Rastatter Segelflugplatz Station macht, erzählt gerne von seinen Tieren, dem 900 Menschen fassenden Zirkuszelt und seinen Artisten. Seine Enkel sind bereits die siebte Zirkusgeneration.

Wenn Henry Frank auf die vergangenen beiden Jahre zurückblickt, dann verstummt er allerdings kurz und wird nachdenklich. Schlimm seien sie gewesen, die beiden Corona-Jahre.

Und existenzgefährdend für das rollende Familienunternehmen. „Wir hatten alle unsere Reserven in die Vorbereitung der Saison 2020 gesteckt“, blickt Frank zurück und gerät ins Stocken: „Dann konnten wir gerade einmal zwei Wochen spielen.“

Sieben Monate hing der Zirkus im Hessen fest, danach fast ein ganzes Jahr in Oberhausen. „Als Zirkusleute können wir improvisieren. Während der Corona-Pandemie aber waren wir einfach hilflos“, sagt er.

Die Gemeinden hätten geholfen, der Zirkus konnte teilweise ohne Kosten stehen. Aber auch das war nicht einfach: „Ein aufgebautes Zirkuszelt direkt vor dem Wohnwagen stehen zu haben und zu wissen: Auch heute darf niemand kommen. Das ist schon schwer“, so Frank.

Seit Beginn des Jahres blicken er und die rund 30 mit ihm Reisenden wieder nach vorne. Rund 20 bis 30 Stationen wollen sie dieses Jahr besuchen. Rastatt ist eine davon. Eine gute, wie Frank während der Aufbauarbeiten berichtet. „Der Platz hier am Segelfluggelände ist super. Wir haben viel Raum für das Zelt und unsere Tiere.“

Die Tiere sind dem Zirkuschef besonders wichtig. Ponys, Pferde, Kamele, Esel und Watussirinder sind in der Manege zu sehen.

Mit dabei sind zudem zwei Papageien. Die müssen aber noch so viel lernen, dass sie aktuell nicht vor Publikum präsentiert werden. Abends, wenn die jüngsten Zirkusleute schlafen und alle Tiere versorgt sind, dann wird für neue Nummern trainiert. „Wir wollen den Menschen immer wieder was Neues zeigen“, sagt Frank.

