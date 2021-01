Vieles ist für die Einzelhändler in der Corona-Pandemie schwierig. Jetzt hat die Landesregierung eine weitere Möglichkeit erlaubt: Click&Collect. Wie wird das in Rastatt angenommen?

Freudig nimmt Bianca Weiler im Modehaus Senger in der Rastatter Innenstadt die Einkaufstasche entgegen. Darin liegt eine neue Winterjacke – für die aktuell recht kühle Witterung durchaus passend. Dass Weiler die Jacke im Modegeschäft abholen kann, wäre vergangene Woche noch nicht möglich gewesen. Erst seit Montag erlaubt die Corona-Verordnung das sogenannte Click&Collect. Über den Kontakt und Austausch, auch im ganz geringen Rahmen, freuen sich sowohl die Händler als die Kunden. Das zeigt eine erste Bilanz.

Das Verfahren bei Click&Collect: Die Kunden bestellen die Waren im Vorfeld und können diese dann zu einem vereinbarten Termin direkt am jeweiligen Geschäft abholen. Im Gegensatz zum Nachbarland Rheinland-Pfalz, wo das bereits seit Mitte Dezember möglich war, durften die Händler in Baden-Württemberg bisher Ware nur an den Kunden ausliefern.