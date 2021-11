Schärfere Corona-Regeln

Reaktionen auf Corona-Alarmstufe in Rastatt: Die Angst vor dem Virus ist zurück

Ein Zaun um den Weihnachtsmarkt, in die Kneipen dürfen nur noch Geimpfte und Genesene: Der Corona-Alarm schrillt auch in Mittelbaden. Gastronomen und Händler merken aber schon länger, dass die Angst vor dem Virus zurück ist. Sie richten einen Appell an ihre Kundschaft.