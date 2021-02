Vor wenigen Tagen war ein Impfteam in der Seniorenresidenz „Haus Barbara“ in Rastatt. Trotzdem brach kurz darauf das Coronavirus aus. Das Gesundheitsamt Rastatt geht davon aus, dass die Impfung ihre Schutzwirkung noch nicht entfaltet hatte.

Es ist ein Wettrennen, das in diesem Fall Corona gewonnen hat: Die Impfung von Senioren verläuft bislang schleppend, weil die Pharmaunternehmen zu wenig Dosen liefern können. Im „Haus Barbara“ in Rastatt war vor wenigen Tagen ein mobiler Impftrupp vor Ort. Trotzdem gab es kurz darauf einen Corona-Ausbruch in der Einrichtung.

Die Eingangstür des Pflegeheims im Dörfel ist zu. Hinter dem Glas hängt ein Zettel: „Aufgrund mehrerer Covid-19-Fälle bleibt unsere Einrichtung bis einschließlich Dienstag, 9. Februar, geschlossen.“