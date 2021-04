Trotz Verbot kamen am Samstag-Nachmittag rund 150 Menschen in Rastatt zusammen, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren – inklusive Spontan-Gottesdienst samt Predigt an der Anne-Frank-Schule.

Das am Vorabend vom Verwaltungsgericht Karlsruhe bestätigte Verbot einer Demonstration von Gegnern der Corona-Restriktionen in Rastatt ist am Samstag nur teilweise befolgt worden. Geschätzt 50 Teilnehmer fanden sich am Nachmittag auf der Grünanlage zwischen Mozart- und Beethovenstraße ein.

Sie waren einem Aufruf aus den Reihen der Demo-Veranstalter gefolgt, die dazu aufgerufen hatten, trotz des Verbotes in den Park zu kommen, da dieser groß genug für einen „Spaziergang“ sei – ein indirekter Aufruf, das gerichtliche Verbot zu umgehen.

Das Verwaltungsgericht hatte am frühen Freitagabend das Landratsamt Rastatt bestätigt, welches zuvor die Demo untersagt hatte. Am späten Samstagnachmittag verlagerte sich das Geschehen in die Innenstadt.