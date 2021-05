Die Hausärzte arbeiten an der Kapazitätsgrenze. Mit dem Fall der Impfpriorisierung melden sich viele Menschen in den Arztpraxen. Doch Impfstoff ist immer noch Mangelware.

Tut-Tut-Tut – das Besetztzeichen: So unaufgeregt klingt die Aufhebung der Impfpriorisierung in Mittelbaden. Wer seine Hausarztpraxis sprechen will, braucht Geduld. Der Wegfall der Priorisierung an diesem Montag hat den ohnehin großen Andrang die Praxen verstärkt.

Erst nach vielen Anrufversuchen, einer Bandansage und einigen Minuten in der Warteschleife meldet sich die erlösende Stimme von Martina Bilger. Sie arbeitet für die Rastatter Praxis Stiepak – Nawrot – Schurig. „Wir haben sehr lange Wartezeiten am Telefon“, bestätigt sie. Jeder Zweite rufe aktuell in Sachen Impfung an.

Die vielen Anfragen gibt es nach Angaben von Ärztin Christine Stiepak aber schon seit vergangener Woche. Auf der Homepage verweisen die Mediziner darauf, dass diese Praxis trotz Aufhebung weiter nach den Priorisierungsgruppen impft, um gefährdete Patienten bevorzugt schützen zu können.