Corona-Impfungen: Kreisimpfzentrum in Rastatt schließt zum Jahresende

„Die Pandemie ist noch nicht vorbei“, mahnt der ärztliche Leiter des Kreisimpfzentrums in Rastatt. Künftig werden allein niedergelassene Ärzte und Apotheken gegen Corona impfen.

Geplant war Ende März. Doch das Kreisimpfzentrum (KIZ) im ehemaligen Café Pagodenburg in Rastatt schließt nun schon zum Jahresende. Die letzten Corona-Schutzimpfungen werden am 30. Dezember verabreicht.

Ist die Pandemie nun vorbei? Mit einem eindeutigen „Nein“ beantwortet Johannes Münch diese Frage. Der ärztliche Leiter des Kreisimpfzentrums mahnt, weiter vorsichtig zu sein – gerade wenn an den bevorstehenden Feiertagen viele Familien zusammenkommen.

„Täglich sterben deutschlandweit immer noch mehr als 100 Menschen an oder mit Corona und circa 50.000 bestätigte Neuinfektionen werden registriert“, untermauert Münch seine Botschaft mit Zahlen. Dennoch bestehe mittlerweile eine gute Basisimmunität in der Bevölkerung, sagt er weiter.

Abgeschwächte Coronavirus-Mutationen im Umlauf

Zudem seien gerade abgeschwächte Virusmutationen im Umlauf, die nicht so häufig zu schweren Verläufen führen. Deshalb sei es ein guter Zeitpunkt, die Schutzimpfungen nun in die Hände der Arzt- und Zahnarztpraxen sowie der Apotheken zu legen, befindet auch Landrat Christian Dusch (CDU) beim Pressegespräch im Impfzentrum.

In der heftigen Herbstwelle vor einem Jahr sah das anders aus. Deswegen musste auf Anordnung des Landes relativ kurzfristig wieder ein Kreisimpfzentrum aufgebaut werden, nachdem das in Bühl wenige Monate zuvor geschlossen worden war. Infrastruktur und Personal ab- und wiederaufzubauen sei eine große Herausforderung gewesen, so Dusch.

In diesem Zusammenhang lobt er die Kooperation mit der Stadt Rastatt, die die Räume zur Verfügung stellte – und den Kreis auch jetzt ohne Zusatzkosten für die eigentliche Mietzeit bis Ende März davonkommen lässt. Und er lobt die Bediensteten des Landratsamts, die sich zur Mitarbeit bereit erklärten.

Dennoch sei es die richtige Entscheidung zum damaligen Zeitpunkt gewesen, verdeutlicht er. Die Arztpraxen hätten den Andrang vor einem Jahr nicht bewältigen können. 18.750 Corona-Schutzimpfungen wurden seit Februar 2022 im KIZ verabreicht, 46.000 insgesamt zusammen mit den mobilen Impfteams, sagt Dominik Zoller von der KIZ-Taskforce.

Bis zu 500 Corona-Impfungen pro Tag im Rastatter Kreisimpfzentrum

Die Nachfrage sei sehr unterschiedlich gewesen: „Jeweils nach neuen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission oder als der an die Omikron-Variante angepasste Impfstoff geliefert wurde, stiegen die Anmeldezahlen.“ Teilweise habe man rund 500 Impfungen am Tag verabreicht, aktuell seien es 50 bis 60 täglich, zwischenzeitlich lag man aber auch bei 50 bis 60 Schutzimpfungen pro Woche, schildert Zoller die volatile Lage.

Dadurch sei es auch schwierig, die jeweils richtige Menge Impfstoff zu bestellen, bestätigt Münch, dass auch Vakzine entsorgt werden mussten. Zuvor aber habe man stets versucht, den Impfstoff umzuverteilen. So werde man es auch mit eventuell überschüssigem Impfstoff nach dem 30. Dezember handhaben.

Und was hat das KIZ gekostet? Dominik Zoller spricht von 200.000 bis 220.000 Euro monatlich für Miete und Personal, aktuell belaste das den Kreis mit 28.000 Euro monatlich, weil das Personal nun über einen zentralen Personaldienstleister vom Land gestellt werde.

Das habe im Übrigen seine finanziellen Zusagen alle eingehalten, lobt der Landrat, was man nicht in jedem Fall erlebe. Gewünscht hätte man sich im Landratsamt allerdings eine langfristigere Info, dass das KIZ drei Monate früher schließt – die sei nämlich erst vor zwei Wochen eingetrudelt.

Hausärzte können Corona-Schutzimpfungen ohne Hilfe des Landkreises bewältigen

Und wie ist die Durchimpfungsrate in den Pflegeeinrichtungen, die vor einem Jahr ebenfalls Sorgen bereitete? „Die Bewohnerinnen und Bewohner haben alle einen guten Schutz“, sagt Dominik Zoller, denn auch die Hausärzte hätten dort Folgeimpfungen mit durchgeführt. Dass diese die Schutzimpfungen nun wieder ohne Unterstützung des Landkreises bewältigen können, sieht auch Dezernent Sébastien Oser mit Zuversicht. Auch in der aktuell schwierigen Lage mit vielen Grippe-, RS-Virus- und Coronainfekten gleichzeitig sei das leistbar, habe die Kassenärztliche Vereinigung bestätigt.

„Es ist zu hoffen, dass wir das alles nicht noch einmal brauchen werden“, unterstreicht der Landrat abschließend und ermuntert ebenfalls zur Impfung. „In der Weihnachtswoche haben wir tatsächlich noch einmal viele Anmeldungen“, sagt Münch, der hofft, dabei auch die Zahl der neun Millionen ungeimpften Deutschen mit verringern zu können.