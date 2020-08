Corona-Krise beschert Pool-Boom in Rastatt

Viele Urlaubsreisen ans Meer fallen in diesem Jahr coronabedingt ins Wasser und Freibadbesuche sind nur mit starken Einschränkungen möglich. Daher „und auch weil die Sommer immer heißer werden“, haben sich nicht wenige Menschen ein Stück Urlaub in den heimischen Garten geholt und einen Pool angeschafft, sofern das überhaupt noch möglich war.

Vom Trend zum „Badespaß daheim“ profitieren Unternehmer wie Frank Friedrich. „Seit 33 Jahren übe ich jetzt diesen Beruf aus und habe in dieser Zeit so um die 1.000 Pools gebaut. Aber so etwas habe ich noch nicht erlebt. Die Corona-Krise hat uns einen gewaltigen Boom beschert“, berichtet der Schwimmbad- und Wellnessanlagenbauer mit Geschäften in Rastatt und Baden-Baden.

Aufträge gehen nicht aus

„Das Auftragsvolumen ist bereits jetzt 15 Prozent höher als 2019, die Arbeit geht uns nicht aus, das Auftragsbuch ist bis in den Herbst hinein voll“, berichtet der Unternehmer, der sechs Mitarbeiter im Außendienst und drei in der Verwaltung beschäftigt.