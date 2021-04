Treiben massenhafte Schnelltests die Corona-Statistik nach oben? Bereits am 12. März ging in Rastatt das erste Testzentrum in Betrieb, hier gibt es dazu bereits Erfahrungen.

Die Stadt Rastatt treibt die Schnelltest-Offensive weiter voran. Am Freitag, 30. April, geht ein zusätzliches Testzentrum in Rauental in Betrieb. Auf dem Festplatz gibt es jetzt außerdem die Möglichkeit, sich im Auto bei einem Drive-in das Stäbchen in die Nase schieben zu lassen. Die Anzahl der positiven Fälle bewegt sich aber trotzdem auf sehr geringem Niveau.

Den Anfang machte die Reithalle. Dort können sich Bürger seit dem 12. März einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Rund 8.300 Besucher verzeichneten Deutsches Rotes Kreuz (DRK) und Technisches Hilfswerk (THW) seitdem. Seit April gibt es ein weiteres Zentrum in Ottersdorf, jetzt kommt Rauental hinzu.

Darüber hinaus bieten mehrere private Dienstleister Tests an, darunter Apotheken, Drogeriemärkte und jetzt neu der Drive-In. Christina Hernold, bei der die Fäden in der Stadtverwaltung zusammenlaufen, sagt: „Die Testzentren werden sehr gut angenommen.“ Zeitweise liege die Auslastung bei 100 Prozent.