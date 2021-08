Karin Dieing begrüßt schon seit sieben Uhr Testwillige am Fenster der Corona-Teststation auf dem Rastatter Paradeplatz. „Noch bevor ich aufmache, steht jeden Morgen ein junger Mann vor dem Fenster“, sagt sie. „Er braucht einen Test, weil er vor der Arbeit ins Fitnessstudio geht.“

Bis 12 Uhr haben sie und ihre Kollegin schon 100 Menschen getestet, die meisten davon waren ungeimpft. Der Bedarf ist Betreiber Maik Albrecht-Markovic zufolge nach Einführung der neuen 3G-Regel mit Testpflicht für Ungeimpfte gestiegen.

Auch an diesem Mittag sind fast nur Ungeimpfte am Testzentrum anzutreffen. Ein älterer Mann holt gerade sein Ergebnis am Schalter ab: „Ich gehe heute jemanden im Pflegeheim besuchen und ohne Test kommt man nicht mehr rein“, sagt er. Seinen Namen möchte er lieber nicht in der Zeitung lesen, weil er gegen das Impfen ist.