Negativer Schnelltest nötig

Neue Corona-Teststrategie in Rastatt: Das Wattestäbchen gehört inzwischen zur Kita-Routine

In Achern gehen Eltern von Kindergartenkindern bei der Ankündigung einer Schnelltestpflicht auf die Barrikaden – während die Testpflicht in Rastatt völlig geräuschlos eingeführt wurde. Seit zwei Wochen brauchen Kinder über drei Jahren ein negatives Testergebnis, wenn sie in die Notbetreuung wollen.