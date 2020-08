Corona lähmt Rastatter Hilfsprojekt und verschärft Überlebenskampf von Diabetikern

Wenn Heidrun Schmidt-Schmiedebach erst mal im Redefluss ist, lässt sie sich kaum stoppen, „dann bin ich wie ein volles Fass und immer am Überlaufen“, sagt sie und muss lachen, obwohl ihr momentan gar nicht zum Lachen ist. Denn längst hat die Corona-Krise auch das vor 30 Jahren in Deutschland gestartete Hilfsprojekt „Insulin zum Leben“ erreicht. Seit April werden praktisch kaum noch Pakete in die Länder der Partnerorganisationen transportiert.

„Wir können den Diabetikern, die seit Jahren dank unseres Insulins noch am Leben sind, nicht mehr im gewünschten Maß helfen. Das bringt diese Menschen massiv in Gefahr und lässt uns Helfer fast verzweifeln“, berichtet die 67-jährige Rastatterin bei einem Rundgang durch die von der Firma Biokanol Pharma zur Verfügung gestellten Räume. Dort, in der Kehler Straße, werden seit 2003 das Insulin und die benötigten Hilfsmittel gesammelt und professionell gelagert. „Hier sind wir zu unserem großen Glück mietfrei zu Gast“.