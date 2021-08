Es ist der gefürchtete worst case: Eine Cyber-Attacke legt das gesamte IT-System einer Kreisverwaltung lahm. So geschehen Anfang Juli im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Der zuständige Landrat musste den Katastrophenfall ausrufen und einen Krisenstab bilden. Das Ausmaß lässt fragen: Wie ist es an der Murg um den Schutz vor Cyber-Angriffen bestellt?

Das Landratsamt Rastatt antwortet nur lückenhaft. Eine ähnlich schwerwiegende Attacke wie in Sachsen-Anhalt hat es hierzulande offenkundig bislang nicht gegeben, doch die BNN-Anfrage, ob sich das Landratsamt Rastatt zuletzt oder in der Vergangenheit Cyber-Angriffen ausgesetzt sah, bei denen Kriminelle in Systeme der Behörde eindringen konnten, blieb unbeantwortet – bar jeglichen Kommentars.

Datenverkehr läuft über ein kommunales Rechenzentrum