Mangelnde Unterstützung?

Keine Alternative bei Krankheit: Daimler-Mitarbeiterin fühlt sich unter Druck gesetzt

Nach einem Bandscheibenvorfall kann eine Mitarbeiterin des Benz-Werks in Rastatt nicht mehr am Band arbeiten. Angeblich will ihr der Konzern keine Alternative anbieten und drängt sie, aus dem Unternehmen auszuscheiden. Die Frau sagt: „Das hat System.“