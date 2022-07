Darum sind die Baden-Badener landesweit die ältesten

Die Bevölkerung im Land wächst. Und sie wird älter. Besonders alt ist sie seit Langem im Stadtkreis Baden-Baden, zumindest im Durchschnitt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass das Statistische Landesamt in Stuttgart das auch für das Jahr 2021 wieder konstatieren muss.

47,2 Jahre haben die Kurstädter im Mittelwert auf dem Buckel, im Landkreis Rastatt sind es nur 45,2, die Baden-Württemberger insgesamt bringen es im Schnitt sogar nur auf 43,8.

Die Gründe dafür sind stets dieselben. Zum einen hat Baden-Baden wie jede mittelgroße, im ländlichen Bereich liegende Stadt damit zu kämpfen, dass junge Leute vermehrt in die Großstädte abwandern, weil dort Studien- und Arbeitsangebote oft vielfältiger und vermehrt verfügbar sind. Ein Trend, mit dem freilich auch der Landkreis Rastatt kämpfen muss.

Baden-Baden ist als Kurstadt ein beliebter Alterssitz

In der Kurstadt kommt aber auch noch die Besonderheit hinzu, dass sie als „Alterssitz“ besonders beliebt ist, wie der Baden-Badener Stadtpressesprecher Roland Seiter konstatiert.

Der mondäne Ruf, der Kurstadtstatus und die damit einhergehende gute Infrastruktur, aber auch die Lage in Süddeutschland an sich lockten viele Menschen für die letzten Lebensjahrzehnte an die Oos, so Seiter. Ein Trend, den auch andere touristisch geprägte Kommunen im Süden der Republik bemerkten – etwa Garmisch-Partenkirchen.

In Zahlen zeigt sich das, wenn man die prozentuale Anzahl der über 65-Jährigen an der Bevölkerung vergleicht. 26 Prozent sind es in Baden-Baden. Im Nachbarlandkreis Rastatt liegt die Quote nur bei 22 Prozent, auf das ganze Bundesland gesehen bei 20 Prozent.

Besonders offensichtlich wird die extreme Alterung, wenn man ein paar Jahrzehnte zurückblickt. So hat Baden-Baden, wie sich aus den Erhebungen der Stuttgarter Statistiker errechnen lässt, heute nur rund 1,1 Mal so viele Einwohner wie 1961, aber an der Oos leben knapp 2,1 mal so viele Menschen im Rentenalter.

Allerdings – und das dürfte den Baden-Badenern Hoffnung machen – im Land und in den Nachbarkreisen ist diese Quote noch schlechter: Der Landkreis Rastatt hat 1,5 mal so viele Einwohner, aber 3,5 mal so viele Rentner wie 1961 (Land 1,4 zu 2,9).

Baden-Württemberger sind jetzt neun Jahre älter als 1970

Allgemein lässt sich festhalten, dass die Bevölkerung Baden-Württembergs nach Feststellung des Statistischen Landesamtes um rund neun Jahre älter ist als noch 1970. Das Durchschnittsalter der weiblichen Bevölkerung lag den Statistikern zufolge zuletzt mit 45,1 Jahren um immerhin 2,4 Jahre höher als das der männlichen Bevölkerung. Das liegt allerdings vor allem an der höheren Lebenserwartung der Frauen.

Von den 44 Stadt- und Landkreisen weist Heidelberg mit durchschnittlich 40,7 Jahren die jüngste Bevölkerung auf. Bricht man die Betrachtung allerdings auf die Makroebene der Kommunen herunter, ergeben sich noch viel extremere Zahlen. Die landesweit jüngste Bevölkerung lebt dann in Riedhausen im Landkreis Ravensburg (38,0 Jahre).

Und: Das hohe Durchschnittsalter der Bevölkerung im Stadtkreis Baden-Baden wird noch von immerhin 40 Gemeinden übertroffen. Am höchsten liegt der statistische Wert im Erholungsort Ibach, der kleinsten Gemeinde im Landkreis Waldshut, mit 53,6 Jahren.