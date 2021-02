Die Bahn will an diesem Donnerstag bekanntgeben, wie es mit dem Rastatter Tunnel weitergeht. Eigentlich hätte der Bohrer bereits im November wieder bohren sollen - daraus wurde aber nichts. Das Mammutprojekt hat bereits mehrere Rückschläge verkraften müssen.

„Mit diesem Prachtbau wird vom Zugverkehr kaum etwas zu hören und zu sehen sein.“ Mit diesem Satz wirbt die Bahn noch immer auf einer Homepage für den Rastatter Tunnel.

In den Ohren der Anwohner in Niederbühl klingt das wie Hohn. Sei leiden seit Jahren unter der Großbaustelle, die sich wegen der folgenschweren Havarie im Sommer 2017 um Jahre verzögern wird. Im vergangenen November sorgte die Bahn mit einem kurzfristigen Baustopp erneut für eine böse Überraschung. Und wenn das Bauwerk eines Tages fertig ist, fahren noch immer viele Züge oberirdisch an den Häusern vorbei.

