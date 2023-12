Finanzchef im Rathaus

Das ist in Rastatt mit den 155 Millionen Euro auf der hohen Kante geplant

Rastatts englische Partnerstadt Woking ist bankrott. Wie kann so was sein? Und was sagt der Rastatter Finanzchef im Rathaus, der gerade mehr als 150 Millionen Euro auf der hohen Kante hat?