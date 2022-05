Straßentheaterfestival

Das tête-à-tête in Rastatt: Die schönsten Bilder vom Donnerstag

Das tête-à-tête verwandelt Rastatt wieder in eine große Open-Air-Bühne. 25 Spielorte, 40 Künstlergruppen und mehr als 200 Einzelauftritte gibt es über die verschiedenen Tage verteilt. Am Donnerstag fanden die Programmpunkte in der Innenstadt und im Schlossgarten statt. Wir haben ein paar davon besucht.