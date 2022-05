Das Tête-à-tête in Rastatt zieht 80.000 Menschen an

Müde, aber glücklich: Die Festivalleiterinnen sind am Morgen danach noch ein bisschen angeschlagen. Das ist verständlich nach fünf Tagen tête-à-tête. Dennoch waren sie bereit für ein Resümee.

Unser Mitarbeiter Sebastian Linkenheil hat die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

Beim Abschluss-Tusch am Sonntagabend war die Stimmung in der Badner Halle so entspannt und ausgelassen, wie man sie vom tête-à-tête kennt. War das zu erwarten?