Theaterfestival in Rastatt

Das war das Tête-à-Tête

Fünf Tage bunter Spaß: Am Sonntag ist das Straßentheaterfestival tête-à-tête in Rastatt zu Ende gegangen. Sprechende Elefanten, singende und tanzende Jugendliche, große Dinosaurier, Jongleure, Clowns in verschiedensten Varianten, Puppentheater... Es gibt wenig, was es auf dem Festival nicht gab.