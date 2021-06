Dauer-Krauler aus Rastatt setzt sich für den Erhalt des Natura Freibads ein

Klaus Lützenkirchen beugt seinen Oberkörper nach vorn und hebt die Arme wie ein Pfarrer ausgestreckt in Richtung Himmel. „Das ist einfach einmalig hier“, ruft er. Der 59-Jährige sitzt auf einer Bank am Rand des 50-Meter-Beckens im Rastatter Freibad und predigt, warum das Natura aus seiner Sicht nicht untergehen darf. Lützenkirchen kennt als Dauer-Krauler jede Fuge.

Beim Kraulen ist der Schwimmer allein mit sich. Armzüge und Atmung geben den Takt vor. Wellen umspülen den Körper, es platscht und blubbert, am Grund des Beckens zieht der schwarze Balken vorüber, der Orientierung bietet. Lützenkirchen betreibt eine Facebook-Seite, auf der er seine Leser mit einer Anrede anspricht, die dieses Kraul-Gefühl auf den Punkt bringt: Kachelzähler.

40 Bahnen oder 1.000 Meter: Das ist die Distanz, die er beinahe jeden Mittag im Sportbecken abspult. Schon als Kind planschte er im Natura. Nach dem Studium in Freiburg kehrte er Ende der 90er Jahre in seine alte Heimat zurück. Bei einem Mountainbike-Unfall zog er sich eine kaputte Schulter zu. Seitdem setzt er aufs Kraulen als schonenden Ausdauersport. Zu seinen Hochzeiten schwamm er den Kilometer in 21 Minuten.