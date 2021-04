80 Platzverweise am Samstagnachmittag

Polizei verteilt in Rastatt 60 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung

Am Samstagnachmittag gingen in Rastatt trotz Demo-Verbots rund 150 Menschen zusammen gegen die Corona-Restriktionen auf die Straße. Wegen eines medizinischen Notfalls forderte die Polizei sogar einen Rettungswagen an.